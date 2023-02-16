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  4. Ворскла не против работы Скрипника в сборной Украины. Но переговоров нет
Чемпионат Украины
16 февраля 2023, 13:30 |
83
0

Ворскла не против работы Скрипника в сборной Украины. Но переговоров нет

Олег Лысак прокомментировал слухи вокруг Виктора Скрипника

16 февраля 2023, 13:30 |
83
0
Ворскла не против работы Скрипника в сборной Украины. Но переговоров нет
ФК Ворскла Виктор Скрипник

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак заявил, что клуб не против того, чтобы наставник Виктор Скрипник совмещал работу в сборной Украины, но никаких контактов на этот счет не было.

«Контакты с УАФ? Это сейчас слухи. Мы ценим своего главного тренера, у нас долгосрочный контракт. Если сборной нужен Виктор Скрипник, то мы будем вести диалог, но на этот момент это лишь слухи».

«Совмещение? Каждый из нас мечтает, чтобы тренер, игрок или персонал «Ворсклы» был задействован в сборной Украины», — сказал Лысак в комментарии Футбол 2.0.

Ранее сообщалось, что УАФ рассматривала Скрипника одним из кандидатов, однако основным вариантом остается Сергей Ребров.

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Виктор Скрипник Олег Лысак Ворскла Полтава сборная Украины по футболу
Источник Український футбол
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