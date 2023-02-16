Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Стали известны зарплаты футболистов французского «Марселя», в составе которого выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

Больше в нашем Viber МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»

Больше всего во французской команде зарабатывает Эрик Байи (416 000 евро в месяц).

29-летний Малиновский получает относительно небольшие деньги для «Марселя» – 150 тысяч евро в месяц.

В «Аталанте» Малиновский зарабатывал около 1,1 миллиона евро. Годовая зарплата Руслана в «Марселе» составляет 1,8 млн евро.