Франция16 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 16 февраля 2023, 12:59
3300
5
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Украинский хавбек получает 150 тысяч евро в месяц
16 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 16 февраля 2023, 12:59
3300
5
Стали известны зарплаты футболистов французского «Марселя», в составе которого выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.
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Больше всего во французской команде зарабатывает Эрик Байи (416 000 евро в месяц).
29-летний Малиновский получает относительно небольшие деньги для «Марселя» – 150 тысяч евро в месяц.
В «Аталанте» Малиновский зарабатывал около 1,1 миллиона евро. Годовая зарплата Руслана в «Марселе» составляет 1,8 млн евро.
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Комментарии 5
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Малувато, якщо порівнювати з іншими гравцями Марселя. Але якщо з Аталантою, то дуже не погано виходить
Показать Скрыть 1 ответ
в отличие от Зины так и не монетизировал спортивный успех
Показать Скрыть 1 ответ
В оплату частями может взять 14pro max. Норм.
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