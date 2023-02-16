Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Франция
16 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 16 февраля 2023, 12:59
3300
5

Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Украинский хавбек получает 150 тысяч евро в месяц

16 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 16 февраля 2023, 12:59
3300
5
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Стали известны зарплаты футболистов французского «Марселя», в составе которого выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
Больше в нашем Viber
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»

Больше всего во французской команде зарабатывает Эрик Байи (416 000 евро в месяц).

29-летний Малиновский получает относительно небольшие деньги для «Марселя» – 150 тысяч евро в месяц.

В «Аталанте» Малиновский зарабатывал около 1,1 миллиона евро. Годовая зарплата Руслана в «Марселе» составляет 1,8 млн евро.

По теме:
36 тысяч евро в месяц. Названа зарплата экс-форварда Шахтера в Бразилии
ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста
Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине
зарплаты Марсель Руслан Малиновский
Источник Salary Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Футбол | 16 февраля 2023, 07:47 6
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»

Главному тренеру «Арсенала» понравилась игра его команды

Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Футбол | 15 февраля 2023, 23:31 19
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити

Перенесенный матч 12 тура АПЛ завершился поражением Александра Зинченко и его одноклубников

Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 16.02.2023, 04:30
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Ворскла не против работы Скрипника в сборной Украины. Но переговоров нет
Футбол | 16.02.2023, 13:30
Ворскла не против работы Скрипника в сборной Украины. Но переговоров нет
Ворскла не против работы Скрипника в сборной Украины. Но переговоров нет
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Футбол | 16.02.2023, 00:50
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
123455432
Малувато, якщо порівнювати з іншими гравцями Марселя. Але якщо з Аталантою, то дуже не погано виходить
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
в отличие от Зины так и не монетизировал спортивный успех 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
В оплату частями может взять 14pro max. Норм.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
14.02.2023, 11:50 3
Футбол
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
15.02.2023, 02:23
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
14.02.2023, 17:10 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности