Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию

Ранее появилась информация о том, что россия в нынешнем еврокубковом сезоне вообще не получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА, так как команды страны-агрессора отстранены от матчей.

Однако УЕФА пояснил, что остается верным своему первому решению, то есть россия получит минимальное количество очков на основе последних 5 сезонов (4,333 балла), но в таблицу их добавят после завершения еврокубкового сезона 2022/23.

На этот момент россия занимает 23-е место. Украина в рейтинге идет на 16-й позиции.