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Лига чемпионов
16 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 16 февраля 2023, 12:53
3232
7

Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию

Подсчет будет проведен после завершения сезона

16 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 16 февраля 2023, 12:53
3232
7
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
УАФ

Ранее появилась информация о том, что россия в нынешнем еврокубковом сезоне вообще не получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА, так как команды страны-агрессора отстранены от матчей.

Однако УЕФА пояснил, что остается верным своему первому решению, то есть россия получит минимальное количество очков на основе последних 5 сезонов (4,333 балла), но в таблицу их добавят после завершения еврокубкового сезона 2022/23.

На этот момент россия занимает 23-е место. Украина в рейтинге идет на 16-й позиции.

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российско-украинская война таблица коэффициентов УЕФА Россия
Источник УЕФА
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Комментарии 7
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nick07
тобто бабло занесли вчасно і спонсорські контракти з Газпромом пролонговані))))
ну іншого годі й було очікувати від наскрізь корумпованої УЄФА
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+12
olex.mykhailov
Терміново треба Минай на екскурсію в УЄФА відправити
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Срочно занесли газпромовские
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+5
Злий Глобинець
Тридвераси. Рашастан треба негайно відправляти в Азіатську федерацію футболу, і хай там з усякими КНДРами та Бангладешами заробляють собі рейтинг з нуля! Ото якраз їх рівень.
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0
Запасной
Что за на.....
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0
AЛВ
уєфа на рівні плінтуса,розформувати однозначно.....
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0
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