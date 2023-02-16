Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 11:47 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:52
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Новичок Шахтера Кевин Келси присоединился к команде
Форвард вернулся после выступлений за сборную
16 февраля 2023, 11:47 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:52
644
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Официальный сайт «Шахтера» проинформировал о том, что зимний новичок команды Кевин Келси прибыл в Варшаву и присоединился к команде, которая готовится к матчам Лиги Европы.
18-летний венесуэлец, которого клуб в январе подписал на 5-летний контракт, вернулся после выступлений на чемпионате Южной Америки U-20, где команда заняла 5-е место.
Клуб внес Келси в заявку на Лигу Европы, но вряд ли форвард дебютирует в сегодняшнем матче еврокубка против «Ренна».
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