Карлос Алькарас выиграл первый матч после возвращения

Чемпион US Open 2022 Карлос Алькарас победно вернулся на корт после 3,5 месяцев отсутствия из-за травм.

На грунтовых соревнованиях категории ATP 250 в Буэнос-Айресе второй номер мирового рейтинга в трех сетах одолел Ласло Дьере из Сербии.

Буэнос-Айрес. Первый круг

Карлос Алькарас (Испания) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:2, 4:6, 6:2

«Очень приятно снова побеждать. Я очень долго не соревновался, не играл, только восстанавливался. Наконец одержал первую победу в году», – сказал Карлос после выигрыша.

В четвертьфинале Алькарас встретится с еще одним сербом Душаном Лайовичем.