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ATP
16 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:36
45
0

Карлос Алькарас выиграл первый матч после возвращения

Испанец в трех сетах одолел Ласло Дьере в Буэнос-Айресе

16 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:36
45
0
Карлос Алькарас выиграл первый матч после возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Чемпион US Open 2022 Карлос Алькарас победно вернулся на корт после 3,5 месяцев отсутствия из-за травм.

На грунтовых соревнованиях категории ATP 250 в Буэнос-Айресе второй номер мирового рейтинга в трех сетах одолел Ласло Дьере из Сербии.

Буэнос-Айрес. Первый круг
Карлос Алькарас (Испания) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:2, 4:6, 6:2

«Очень приятно снова побеждать. Я очень долго не соревновался, не играл, только восстанавливался. Наконец одержал первую победу в году», – сказал Карлос после выигрыша.

В четвертьфинале Алькарас встретится с еще одним сербом Душаном Лайовичем.

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Карлос Алькарас (теннисист) Ласло Дьере ATP Буэнос-Айрес
Источник Sport.ua
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