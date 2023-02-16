Карлос Алькарас выиграл первый матч после возвращения
Испанец в трех сетах одолел Ласло Дьере в Буэнос-Айресе
Чемпион US Open 2022 Карлос Алькарас победно вернулся на корт после 3,5 месяцев отсутствия из-за травм.
На грунтовых соревнованиях категории ATP 250 в Буэнос-Айресе второй номер мирового рейтинга в трех сетах одолел Ласло Дьере из Сербии.
Буэнос-Айрес. Первый круг
Карлос Алькарас (Испания) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:2, 4:6, 6:2
«Очень приятно снова побеждать. Я очень долго не соревновался, не играл, только восстанавливался. Наконец одержал первую победу в году», – сказал Карлос после выигрыша.
В четвертьфинале Алькарас встретится с еще одним сербом Душаном Лайовичем.
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