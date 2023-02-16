Шаран о драке игроков Миная: «Чувствовал, что это может случиться»

Наставник «Миная» Владимир Шаран прокомментировал драку между его футболистами и представителями ярославского шинника, случившуюся на сборах в Турции.

«Многие ребята психологически устали и хотят домой. Конечно, бывают срывы во время матчей, а тут... Я очень нервничал, когда узнал, что к нам приедет шинник в отель. Кто-то в отеле захотел заработать побольше денег».

«Я чувствовал, что это может случиться. Я рад работать с ребятами, которые не боятся, когда их позвали на третий этаж, чтобы доказать: Украина сильнее», — сказал Шаран.