Шаран о драке игроков Миная: «Чувствовал, что это может случиться»
Наставник убежден, что кто-то в отеле захотел заработать
Наставник «Миная» Владимир Шаран прокомментировал драку между его футболистами и представителями ярославского шинника, случившуюся на сборах в Турции.
«Многие ребята психологически устали и хотят домой. Конечно, бывают срывы во время матчей, а тут... Я очень нервничал, когда узнал, что к нам приедет шинник в отель. Кто-то в отеле захотел заработать побольше денег».
«Я чувствовал, что это может случиться. Я рад работать с ребятами, которые не боятся, когда их позвали на третий этаж, чтобы доказать: Украина сильнее», — сказал Шаран.
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