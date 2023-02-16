Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шаран о драке игроков Миная: «Чувствовал, что это может случиться»
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 10:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 10:48
762
0

Шаран о драке игроков Миная: «Чувствовал, что это может случиться»

Наставник убежден, что кто-то в отеле захотел заработать

16 февраля 2023, 10:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 10:48
762
0
Шаран о драке игроков Миная: «Чувствовал, что это может случиться»
ФК Минай. Владимир Шаран

Наставник «Миная» Владимир Шаран прокомментировал драку между его футболистами и представителями ярославского шинника, случившуюся на сборах в Турции.

«Многие ребята психологически устали и хотят домой. Конечно, бывают срывы во время матчей, а тут... Я очень нервничал, когда узнал, что к нам приедет шинник в отель. Кто-то в отеле захотел заработать побольше денег».

«Я чувствовал, что это может случиться. Я рад работать с ребятами, которые не боятся, когда их позвали на третий этаж, чтобы доказать: Украина сильнее», — сказал Шаран.

По теме:
«Украинцы быстро учатся». Силы ПВО осваивают систему Patriot
ПВО уничтожила 16 из 32 ракет, выпущенных ночью по Украине
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 690 оккупантов, 6 танков и 1 вертолет
Минай скандал учебно-тренировочные сборы Шинник Ярославль российско-украинская война
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Футбол | 16 февраля 2023, 07:47 4
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»

Главному тренеру «Арсенала» понравилась игра его команды

Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
Бокс | 15 февраля 2023, 09:28 3
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян

Инициативу США и Ирландии поддержали Чехия, Швеция, Канада и частично Великобритания

Бруно ЖЕНЕЗИО: «В Шахтере осталось много игроков высокого уровня»
Футбол | 16.02.2023, 03:03
Бруно ЖЕНЕЗИО: «В Шахтере осталось много игроков высокого уровня»
Бруно ЖЕНЕЗИО: «В Шахтере осталось много игроков высокого уровня»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Бокс | 15.02.2023, 13:27
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Футбол | 15.02.2023, 11:08
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
14.02.2023, 11:50 3
Футбол
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
14.02.2023, 22:59 3
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 16
Футбол
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
15.02.2023, 05:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности