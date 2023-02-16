Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Катаре

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Катаре.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем из Китайского Тайбэя Чжань Хаоцин / Латиша Чан.

Доха. Четвертьфинал

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Чжань Хаоцин / Латиша Чан – 7:5, 6:1

За выход в финал Надежда и Алена будут бороться с парой Ян Чжаосюань (Китай) / Вера Звонарева.