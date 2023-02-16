WTA16 февраля 2023, 10:28 |
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Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Катаре
Людмила и Алена переиграли пару из Китайского Тайбэя
16 февраля 2023, 10:28 |
293
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Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Катаре.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем из Китайского Тайбэя Чжань Хаоцин / Латиша Чан.
Доха. Четвертьфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Чжань Хаоцин / Латиша Чан – 7:5, 6:1
За выход в финал Надежда и Алена будут бороться с парой Ян Чжаосюань (Китай) / Вера Звонарева.
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