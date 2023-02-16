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WTA
16 февраля 2023, 10:28 |
293
0

Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Катаре

Людмила и Алена переиграли пару из Китайского Тайбэя

16 февраля 2023, 10:28 |
293
0
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Катаре.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем из Китайского Тайбэя Чжань Хаоцин / Латиша Чан.

Доха. Четвертьфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Чжань Хаоцин / Латиша Чан – 7:5, 6:1

За выход в финал Надежда и Алена будут бороться с парой Ян Чжаосюань (Китай) / Вера Звонарева.

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WTA Доха Людмила Киченок Алена Остапенко Чжань Хаоцин Латиша Чан
Источник Sport.ua
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