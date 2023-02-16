Бруно ЖЕНЕЗИО: «В Шахтере осталось много игроков высокого уровня»

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио ответил на вопросы журналистов накануне игры с «Шахтером» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

– Кто из вашей команды не готовится к поединку?

– С кадрами без изменений. Все ранее травмированные завтра не будут играть.

– У вас уже был опыт игры с украинскими клубами и как его оцените?

– Пока я не говорил с игроками относительно того, что у нас в соперниках именно украинская команда. Здесь трудно что-либо говорить, ведь я общался с тренером «Динамо» и мы понимаем, в каких условиях готовятся футболисты, исходя из ситуации в вашей стране. Безусловно, игра покажет, что соперник будет играть не только за свой клуб, но и всю страну. Знаем, что «Шахтер» сразится до последнего и сыграет на самом высоком уровне.

– Сейчас в составе отсутствует один из лидеров – Терье. Как вы собираетесь его заменить?

– Проблема не только с травмой Терье, поскольку так же не смогут сыграть еще несколько важных исполнителей. Понимаем, что для выступлений в еврокубке у нас слишком короткая скамья запасных, но стараемся этого не учитывать и просто работаем.

– Вы счастливы, что сыграете против «Шахтера» без Мудрика?

– Конечно, это футболист высокого уровня, его можно сравнить с высококалиберным оружием. Может, для нас это и хорошая новость, но все равно в «Шахтере» осталось много игроков высокого уровня. Мы долго наблюдаем за соперником, и я не могу сказать, что после ухода Мудрика нам станет гораздо легче.

Поединок «Шахтер» – «Ренн» состоится в четверг, 16 февраля. Начало в 19:45 по Киеву.