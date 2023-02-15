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  4. ВИДЕО. Жоау Мариу с пенальти вывел Бенфику вперед в игре с Брюгге
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:27
149
0

ВИДЕО. Жоау Мариу с пенальти вывел Бенфику вперед в игре с Брюгге

Команды играют в Бельгии первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:27
149
0
ВИДЕО. Жоау Мариу с пенальти вывел Бенфику вперед в игре с Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики».

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В начале второго тайма Жоау Мариу с пенальти вывел «Бенфику» вперед (1:0)

ГОЛ! 0:1. Жоау Мариу, 51 мин (пен)

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Брюгге Бенфика видео голов и обзор Лига чемпионов Брюгге - Бенфика Жоау Мариу пенальти
Источник Sport.ua
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