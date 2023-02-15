Александр ЗУБКОВ: «Мы хотим продолжить сказку Шахтера в Лиге Европы»

Полузащитник «Шахтера» Александр Зубков поделился ожиданиями в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Ренном», который состоится 16 февраля.

– Вскоре годовщина войны против Украины. Чувствуете ли особую мотивацию в этой связи, возможно, чувствуете себя воинами?

– Это очень трудный вопрос. Нашим воинам гораздо труднее, чем нам. Да, мы хотим продолжить нашу сказку в Лиге Европы, поэтому будем выходить и сражаться друг за друга.

– После просмотра матчей «Ренна» какие слабые стороны можете выделить у соперника, чем французы отличаются с тактической точки зрения?

– Мы тщательно изучали соперника и знаем как слабые, так и сильные стороны «Ренна», также знаем, что у них есть индивидуально сильные игроки. Мистер говорил, что мы должны выйти и показать тот футбол, над которым работали на сборах. Соперник имеет небольшое преимущество в тонусе, но в таких играх большее значение имеет то, что идет изнутри. Надо просто выходить и играть.

– Во время прощания с командой Михаил Мудрик поддержал «Шахтер» перед противостоянием с «Ренном»?

– Конечно, я надеюсь, что он до сих пор болеет за нас. Да, он пожелал успехов команде, а также сказал, что мы должны верить в себя и свой успех.