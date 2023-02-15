Начало защиты трофея. Свентек стартовала в Дохе, разгромив американку
Ига уверенно обыграла Даниэль Коллинс
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) на старте турнира серии WTA 500 в Дохе (Катар) уверенно обыграла Даниэль Коллинс (США, WTA 42).
В 1/8 финала соревнований Ига деклассировала американку за 54 минуты, отдав ей всего один гейм.
WTA 500 Доха. Хард. 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Даниэль Коллинс (США) – 6:0, 6:1
Коллинс является финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021.
Интересно, что в 2022 году Ига выиграла трофей на кортах в Дохе.
В следующем раунде турнира Свентек встретится с Белиндой Бенчич.
Title defense mode officially 🔛— wta (@WTA) February 15, 2023
World No.1 @iga_swiatek 𝓈𝓌𝒾𝒻𝓉𝓁𝓎 moves past Collins, 6-0, 6-1!#QatarTennis pic.twitter.com/ZkzNR3SRlB
Ruthless Iga storms into the Quarterfinal 🔥#IgaSwiatek #Doha #Tennis pic.twitter.com/EigYxGda7C— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) February 15, 2023
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