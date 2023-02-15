Начало защиты трофея. Свентек стартовала в Дохе, разгромив американку

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) на старте турнира серии WTA 500 в Дохе (Катар) уверенно обыграла Даниэль Коллинс (США, WTA 42).

В 1/8 финала соревнований Ига деклассировала американку за 54 минуты, отдав ей всего один гейм.

WTA 500 Доха. Хард. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Даниэль Коллинс (США) – 6:0, 6:1

Коллинс является финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021.

Интересно, что в 2022 году Ига выиграла трофей на кортах в Дохе.

В следующем раунде турнира Свентек встретится с Белиндой Бенчич.