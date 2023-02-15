Лига Европы15 февраля 2023, 19:24 |
94
0
ХАВИ: «Рэшфорд – один из самых опасных форвардов Европы»
Тренер «Барселоны» – о противостоянии с «Манчестер Юнайтед»
15 февраля 2023, 19:24 |
94
0
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда:
«Он один из самых опасных нападающих Европы. Он быстр, хорошо играет один-в-один, и нам придется много следить за ним. Без сомнения, он один из лучших в Европе», – заявил Хави.
«Манчестер Юнайтед» – соперник «Барселоны» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд состоится в четверг, 16 февраля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2023, 21:54 5
Наставник «Пахтакора» – о спарринге с «Динамо»
Футбол | 15 февраля 2023, 12:22 4
Список, в котором нашлось место и для Ильи Забарного
Футбол | 15.02.2023, 05:05
Футбол | 15.02.2023, 05:20
Биатлон | 15.02.2023, 17:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2023, 17:20 6
14.02.2023, 13:42 3
14.02.2023, 22:59 2
14.02.2023, 09:50 16
Футбол
13.02.2023, 16:20 7