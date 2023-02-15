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  4. ХАВИ: «Рэшфорд – один из самых опасных форвардов Европы»
Лига Европы
15 февраля 2023, 19:24 |
94
0

ХАВИ: «Рэшфорд – один из самых опасных форвардов Европы»

Тренер «Барселоны» – о противостоянии с «Манчестер Юнайтед»

15 февраля 2023, 19:24 |
94
0
ХАВИ: «Рэшфорд – один из самых опасных форвардов Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда:

«Он один из самых опасных нападающих Европы. Он быстр, хорошо играет один-в-один, и нам придется много следить за ним. Без сомнения, он один из лучших в Европе», – заявил Хави.

«Манчестер Юнайтед» – соперник «Барселоны» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд состоится в четверг, 16 февраля.

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Хави Барселона Манчестер Юнайтед Лига Европы Маркус Рэшфорд
Источник Manchester Evening News
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