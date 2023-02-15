ХАВИ: «Рэшфорд – один из самых опасных форвардов Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда:

«Он один из самых опасных нападающих Европы. Он быстр, хорошо играет один-в-один, и нам придется много следить за ним. Без сомнения, он один из лучших в Европе», – заявил Хави.

«Манчестер Юнайтед» – соперник «Барселоны» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд состоится в четверг, 16 февраля.