Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига15 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 19:18
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Кривбасс не определил сильнейшего в спарринге с чемпионом Латвии
Криворожцы провели поединок с «Валмиерой»
15 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 19:18
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В среду, 15 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» провел товарищеский поединок с действующим чемпионом Латвии – клубом «Валмиера».
Игра голами не порадовала и завершилась вничью 0:0.
Заметим, что для «Кривбасса» это был восьмой спарринг турецкого сбора.
Товарищеский матч
«Кривбасс» Кривой Рог – «Валмиера» Латвия – 0:0
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