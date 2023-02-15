В среду, 15 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» провел товарищеский поединок с действующим чемпионом Латвии – клубом «Валмиера».

Игра голами не порадовала и завершилась вничью 0:0.

Заметим, что для «Кривбасса» это был восьмой спарринг турецкого сбора.

Товарищеский матч

«Кривбасс» Кривой Рог – «Валмиера» Латвия – 0:0