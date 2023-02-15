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Кривбасс
15.02.2023, FT 0 : 0
Валмиера
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 19:18
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Кривбасс не определил сильнейшего в спарринге с чемпионом Латвии

Криворожцы провели поединок с «Валмиерой»

15 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 19:18
110
0
Кривбасс не определил сильнейшего в спарринге с чемпионом Латвии
ФК Кривбасс Кривой Рог

В среду, 15 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» провел товарищеский поединок с действующим чемпионом Латвии – клубом «Валмиера».

Игра голами не порадовала и завершилась вничью 0:0.

Заметим, что для «Кривбасса» это был восьмой спарринг турецкого сбора.

Товарищеский матч

«Кривбасс» Кривой Рог – «Валмиера» Латвия – 0:0

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Источник Sport.ua
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