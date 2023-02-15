Англия15 февраля 2023, 16:37 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:42
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ВИДЕО. Ярмоленко не хочет в Турцию, рекорд ПСЖ, ставим на МанСити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
15 февраля 2023, 16:37 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:42
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1. 16-летний игрок ПСЖ стал самым молодым в истории ЛЧ, вышедшим в основе
2. Ли Мэйсон отстранен от работы в АПЛ на матчи ближайшего тура
3. Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
4. Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити
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