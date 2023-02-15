ВИДЕО. Ярмоленко не хочет в Турцию, рекорд ПСЖ, ставим на МанСити

1. 16-летний игрок ПСЖ стал самым молодым в истории ЛЧ, вышедшим в основе

2. Ли Мэйсон отстранен от работы в АПЛ на матчи ближайшего тура

3. Ярмоленко отказался от переезда в Турцию

4. Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити

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