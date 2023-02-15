Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ярмоленко не хочет в Турцию, рекорд ПСЖ, ставим на МанСити
Англия
15 февраля 2023, 16:37 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:42
691
0

ВИДЕО. Ярмоленко не хочет в Турцию, рекорд ПСЖ, ставим на МанСити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

15 февраля 2023, 16:37 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:42
691
0
ВИДЕО. Ярмоленко не хочет в Турцию, рекорд ПСЖ, ставим на МанСити
Getty Images/Global Images Ukraine

1. 16-летний игрок ПСЖ стал самым молодым в истории ЛЧ, вышедшим в основе
2. Ли Мэйсон отстранен от работы в АПЛ на матчи ближайшего тура
3. Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
4. Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Маск хочет Манчестер, достижение Клоппа, ставим на ПСЖ
ВИДЕО. Скандал Неймара, Канзас берет Супербоул, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Мудрик разочаровал, Магучих выиграла этап, ставим на Ман Сити
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала
Футбол | 15 февраля 2023, 09:43 8
Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала
Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала

Ли Мейсон не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ

Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Футбол | 15 февраля 2023, 00:27 3
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф

Футболисты «Миная» ответили: Слава Украине! И потушили ему свет

Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Футбол | 15.02.2023, 05:20
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Футбол | 15.02.2023, 12:27
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Футбол | 14.02.2023, 22:59
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 16
Футбол
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
14.02.2023, 21:54 5
Футбол
Эдди ХИРН: «С кем будет драться Усик без Фьюри?»
Эдди ХИРН: «С кем будет драться Усик без Фьюри?»
15.02.2023, 07:51 3
Бокс
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
14.02.2023, 11:50 3
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
14.02.2023, 17:10 7
Биатлон
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности