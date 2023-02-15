Роджер ШМИДТ: «Постараемся сыграть динамично и интенсивно»
Наставник «Бенфики» – о предстоящем матче с «Брюгге»
Главный тренер португальской «Бенфики» Роджер Шмидт поделился ожиданиями от противостояния с бельгийским «Брюгге» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Постараемся сыграть так, как мы всегда стараемся играть - динамично и интенсивно. Нам будет противостоять очень хорошая команда с очень быстрыми и динамичными игроками. Мы усердно трудились, чтобы добраться до этой стадии, вышли из очень трудной группы. Хотим сыграть на самом высоком уровне и посмотрим, что получится», - сказал Шмидт.
Матч «Брюгге» – «Бенфика» состоится в четверг, 16 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
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