Роджер ШМИДТ: «Постараемся сыграть динамично и интенсивно»

Главный тренер португальской «Бенфики» Роджер Шмидт поделился ожиданиями от противостояния с бельгийским «Брюгге» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Постараемся сыграть так, как мы всегда стараемся играть - динамично и интенсивно. Нам будет противостоять очень хорошая команда с очень быстрыми и динамичными игроками. Мы усердно трудились, чтобы добраться до этой стадии, вышли из очень трудной группы. Хотим сыграть на самом высоком уровне и посмотрим, что получится», - сказал Шмидт.

Матч «Брюгге» – «Бенфика» состоится в четверг, 16 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.