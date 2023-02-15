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Лига Европы
РБ Зальцбург
16.02.2023 19:45 - : -
Рома
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Лига Европы
15 февраля 2023, 20:33 |
71
0

РБ Зальцбург – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Во встрече равных соперников преимущество родных стен вряд ли будет иметь значение

15 февраля 2023, 20:33 |
71
0
РБ Зальцбург – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, в Зальцбурге на поле «Ред Булл Арены» состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «РБ Зальцбург» примет «Рому». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

РБ Зальцбург

Австрийский клуб «РБ Зальцбург» стал участником стадии плей-офф Лиги Европы после кампании в Лиге чемпионов. В групповой стадии чемпионского евротурнира «быки» финишировали третьими в квартете Е. У них оказалось 6 очков, выше расположились «Челси» (13 пунктов) и «Милан» (10 очков). Ниже австрийцев позицию заняло «Динамо» из Загреба, которое набрало 4 балла.

В шести поединках группы «РБ Зальцбург» добился 1 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Возможно, австрийцы могли бы сыграть в итоге и лучше, но в трех матчах второго круга турнира они сыграли в одну ничьи и два раза проиграли.

Сейчас в турнирной таблице австрийской Бундеслиги «РБ Зальцбург» занимает 1-е место и уже гарантировал себе путевку в Чемпионскую группу второго этапа сезона. Команда набрала 42 очка в 17 матчах – 13 побед, 3 ничьи, 1 поражение. В минувший уик-энд «быки» взяли рестарт в сезоне домашней победой 4:0 над «Аустрией» Лустенау.

Рома

Итальянская «Рома» в предыдущем сезоне стала победителем дебютного розыгрыша Лиги конференций. В новой кампании она сразу же вышла на старт в группе Лиги Европы и благополучно решила задачу выхода в плей-офф. В своем квартете «волки» стали вторыми, набрав 10 очков в 6-ти матчах – 3 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Опередил «Рому» испанский «Бетис», набравший 16 пунктов. Позади римлян расположились «Лудогорец» (7 очков) и ХИК (1 очко).

В настоящий момент «Рома» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 4-е место, имея в активе 41 очко после 22-х матчей – 12 побед, 5 ничьих, 5 поражений. В минувшие выходные, а именно – 11 февраля, «волки» на выезде сыграли вничью 1:1 с «Лечче».

Ориентировочные составы

РБ Зальцбург: Кон – Дедич, Соле, Павлович, Вебер, Зайвальд, Гурна-Дуат, Чергорд, Сучич, Окафор, Адаму.

Рома: Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Залевски, Кристанте, Матич, Эль-Шаарави, Дибала, Пеллегрини, Абрахам.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.55 по линии Parimatch.

16 февраля, четверг

РБ Зальцбург – Рома
Зальцбург. «Ред Булл Арена». 19:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Источник Sport.ua
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