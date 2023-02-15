В четверг, 16 февраля, в Амстердаме на поле «Йохан Кройф Арена» состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Аякс» примет «Унион Берлин». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Аякс

Амстердамский «Аякс» стал участником плей-офф Лиги Европы в статусе одного из неудачников групповой стадии Лиги чемпионов. В группе А он финишировал третьим, оставшись позади «Наполи» и «Ливерпуля», которые набрали по 15 очков. Сам же «Аякс» с 6-ю пунктами опередил «Рейнджерс» (0 очков).

В шести матчах кампании «Аякс» смог победить только в двух: обыграл «Рейнджерс» вначале со счетом 4:0 дома, а затем и на выезде – 3:1. А вот неаполитанцам и мерсисайдцам амстердамцы по два раза проиграли.

В настоящий момент «Аякс» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает третье место. У него 43 очка после 21 матчах – 12 побед, 7 ничьих, 2 поражения. Выше «аяксидов» располагаются «Фейеноорд» (46 пунктов) и «АЗ Алкмар» (44 очка). В минувший уик-энд амстердамцы на своем поле со счетом 3:1 переиграли «Валвейк».

Унион Берлин

Берлинский «Унион» на групповой стадии Лиги Европы занял второе место в квартете. Набрав 12 очков, он финишировал вслед за бельгийским клубом «Рояль Унион», у которого оказалось 13 пунктов. Позади берлинцев расположились «Брага» (10 очков) и «Мальме» (0 баллов).

В рамках основного этапа евротурнира «Унион Берлин» одержал 4 победы и два раза проиграл. Неудачи постигли немцев во встречах с «Рояль Унионом» и «Брагой» (оба раза – по 0:1). Что любопытно, берлинцы взяли старт в турнире с двух фиаско, а затем выдали серию из четырех победных игр и финишировали в топ-2.

В турнирной таблице чемпионата Германии сейчас «Унион Берлин» занимает 2-е место. У команды 42 очка после 20 встреч – 13 побед, 3 ничьи, 4 поражения. Лучше показатели только у «Баварии» (43 пункта).

Ориентировочные составы

Аякс: Рульи – Ренш, Альварес, Тимбер, Вейндал, Бергейс, Тейлор, Классен, Кудус, Консейсао, Тадич.

Унион Берлин: Реннов – Духи, Кнохе, Лейте, Юранович, Лаидуни, Хедира, Сегуин, Гисельманн, Бехренс, Бекер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

16 февраля, четверг