Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции

По информации СМИ, игрокам «Миная» пришлось покинуть турецкую гостиницу, где ранее произошла драка с футболистами российского шинника.

Сообщалось, что менеджмент отеля попросил выехать представителей шинника, но в итоге покинуть здание пришлось и игрокам «Миная», которые уже нашли себе новое место в Анталье.

«Вот так они решили. В стиле и нашим, и вашим», — прокомментировал представитель украинского клуба.

Эту информацию подтвердил и директор клуба Сергей Билан.