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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 14:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:00
1437
3

Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции

Украинской команде пришлось паковать вещи

15 февраля 2023, 14:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:00
1437
3
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
ФК Минай

По информации СМИ, игрокам «Миная» пришлось покинуть турецкую гостиницу, где ранее произошла драка с футболистами российского шинника.

Сообщалось, что менеджмент отеля попросил выехать представителей шинника, но в итоге покинуть здание пришлось и игрокам «Миная», которые уже нашли себе новое место в Анталье.

«Вот так они решили. В стиле и нашим, и вашим», — прокомментировал представитель украинского клуба.

Эту информацию подтвердил и директор клуба Сергей Билан.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Khan
ну в принципе все логично ! Нарушил общественный порядок , будь любезен собрать чемоданы ! случилось бы такое в Европе еще и админпротоколов нахватались бы за нарушение ! 
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+3
Alex906
Вся власть Украины столько пользы не принесла как команда Минац .Посетите их.во дворце турецком .Коррупционная власть плюс олигархи крадут у народа миллиарды ежедневно .
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+1
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