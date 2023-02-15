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  4. Килиан МБАППЕ: «ПСЖ проиграл только 0:1, а правила выездного гола уже нет»
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 13:48 |
607
3

Килиан МБАППЕ: «ПСЖ проиграл только 0:1, а правила выездного гола уже нет»

Игрок настроен оптимистично

15 февраля 2023, 13:48 |
607
3
Килиан МБАППЕ: «ПСЖ проиграл только 0:1, а правила выездного гола уже нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе оценил поражение 0:1 в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии». Игрок из-за травмы мог пропустить встречу, но все же сумел выйти на замену на 57-й минуте.

«Правила выездного гола уже нет, а мы проиграли только 0:1. Но в ответной игре нужно будет сильно постараться. Мы еще не проиграли, шансы есть. Что касается меня, то у меня не было обязательства вернуться на поле в этой игре. Я хотел сыграть, потому что это тот матч, ради которого мы работаем».

«А смотреть игру с лавки запасных было тяжело, но я отыграл 30 минут и теперь нужно восстановиться», — сказал Мбаппе.э

Ответная встреча пройдет 8 марта.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Бавария Лига чемпионов
Источник RMC
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Alex906
ПСЖ никакой .игры вообще нет .Бавария возила как детей 
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+2
Burevestnik
таки важко буде команді на 10 місці АПЛ виграти у лідера Бундесліги... 
Мабуть треба було ще купити трьох-чотирьох за 100 лямників чи по 70+
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