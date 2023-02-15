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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 11:36
109
0

Металлист 1925 завершил сбор в Турции и летит в Украину

С 19 февраля начнется подготовка к первом официальному матчу

15 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 11:36
109
0
Металлист 1925 завершил сбор в Турции и летит в Украину
ФК Металлист 1925

В среду в полдень по местному времени, харьковский «Металлист 1925» попрощался с гостиницей «Tui Blue» в Сиде, которая в течение последних 25 дней была местом расположением украинской команды и отправилась в аэропорт Анталии.

В 15:35 рейсом XQ420 авиакомпании SunExpress команда вылетит в Варшаву, а уже оттуда автобусом вернется в Украину. По возвращении на родину игроки получат несколько дней отдыха.

С воскресенья, 19 февраля, команда начнет целенаправленно готовиться к перенесенному матчу 6-го тура УПЛ против «Александрии», который состоится 27 февраля.

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Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Металлист 1925
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