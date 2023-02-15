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  4. Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер и Ренн не будут в равных условиях»
Лига Европы
15 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 15 февраля 2023, 10:52
1972
2

Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер и Ренн не будут в равных условиях»

Португалец ранее работал в Украине и понимает, о чем говорит

15 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 15 февраля 2023, 10:52
1972
2
Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер и Ренн не будут в равных условиях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, ныне работающий во Франции с «Лиллем», накануне поединка «горняков» в рамках Лиги Европы заявил, что украинская команда не имеет равных условий со своим соперником – «Ренном».

«Это трудно. Обычно в Украине сезон возобновляется матчами еврокубков. Команда находится не в лучшей физической форме, и вы играете против соперников, которые не останавливались на зиму. В Украине зима ознаменовывается подготовкой. Когда я там тренировал, мы старались подобрать максимально конкурентные товарищеские матчи, чтобы быть готовыми с первой игры, но это нельзя сравнивать с официальными поединками сезона. Когда в феврале украинская команда играет с другой европейской командой, они никогда не бывают в равных условиях», - заявил Фонсека.

Напомним, первый матч «Шахтера» и «Ренна» состоится завтра, 16 февраля.

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Паулу Фонсека Шахтер - Ренн Шахтер Донецк Ренн Лилль Лига Европы
Источник Ouest-France
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Комментарии 2
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DK1961
Америку он не открыл, но все правильно сказал. Никто на равные шансы с Ренном и не рассчитывает (ну, разве, что кроме совсем неадекватных кротов)
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-1
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