Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер и Ренн не будут в равных условиях»

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, ныне работающий во Франции с «Лиллем», накануне поединка «горняков» в рамках Лиги Европы заявил, что украинская команда не имеет равных условий со своим соперником – «Ренном».

«Это трудно. Обычно в Украине сезон возобновляется матчами еврокубков. Команда находится не в лучшей физической форме, и вы играете против соперников, которые не останавливались на зиму. В Украине зима ознаменовывается подготовкой. Когда я там тренировал, мы старались подобрать максимально конкурентные товарищеские матчи, чтобы быть готовыми с первой игры, но это нельзя сравнивать с официальными поединками сезона. Когда в феврале украинская команда играет с другой европейской командой, они никогда не бывают в равных условиях», - заявил Фонсека.

Напомним, первый матч «Шахтера» и «Ренна» состоится завтра, 16 февраля.