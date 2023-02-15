Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Тренер уверен, что все наладится
Ситуация с тем, что защитник «Челси» Марк Кукурелья почти не отдавал передачи Михаилу Мудрику в матче с «Вест Хэмом», вынудила журналистов спросить тренера Грэма Поттера, с чем это связано.
«Нет никаких проблем, ничего страшного не произошло. Игроки пытаются понять друг друга, такие вопросы часто возникают во всех командах. Когда пасовать? Кому пасовать? «Вест Хэм» играл в пять защитников, вингерам было сложно найти пространство для рывка».
«А для Мудрика это только третий матч, так что никаких проблем. Есть трудности во взаимопонимании между игроками», – сказал Поттер.
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Поттер на жопі їздить, кажучи, що немає жодних проблем і гравці притираються один до одного. Проблеми(можливо всередині команди) є однозначно.
а по Куку проблем нет, просто не тянет он