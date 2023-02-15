Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Англия
15 февраля 2023, 11:08 |
2532
6

Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»

Тренер уверен, что все наладится

15 февраля 2023, 11:08 |
2532
6
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация с тем, что защитник «Челси» Марк Кукурелья почти не отдавал передачи Михаилу Мудрику в матче с «Вест Хэмом», вынудила журналистов спросить тренера Грэма Поттера, с чем это связано.

«Нет никаких проблем, ничего страшного не произошло. Игроки пытаются понять друг друга, такие вопросы часто возникают во всех командах. Когда пасовать? Кому пасовать? «Вест Хэм» играл в пять защитников, вингерам было сложно найти пространство для рывка».

«А для Мудрика это только третий матч, так что никаких проблем. Есть трудности во взаимопонимании между игроками», – сказал Поттер.

По теме:
Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Челси
Челси Марк Кукурелья Михаил Мудрик Грэм Поттер
Источник Football London
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала
Футбол | 15 февраля 2023, 09:43 3
Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала
Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала

Ли Мейсон не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ

Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Футбол | 15 февраля 2023, 05:05 0
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии

Кингсли Коман стал героем матча, забив единственный гол в игре 1/8 финала ЛЧ

ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
Футбол | 14.02.2023, 21:54
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Футбол | 14.02.2023, 22:59
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Футбол | 14.02.2023, 13:42
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lex Aries
Та  там щось не те... В першому матчі більше пасів було Мудрику, а зараз практично "ігнор"!
Поттер на жопі їздить, кажучи, що немає жодних проблем і гравці притираються один до одного. Проблеми(можливо всередині команди) є однозначно.
Ответить
+2
⬆️
Надо подстричь Куркулейлю под Ракицкого  и тогда он будет отлично видеть Мудрика .
Ответить
+2
Злий Глобинець
От Поттер і показав, який він тренер. Бо гравці або виконують установку тренера, або не виконують, і за те отримують від коуча "по шапці". А в ситуації з Кукурельєю велике питання, чому він так грав.
Ответить
0
Bond
ну Поттер відверто лукавить, навіть сліпий бачив як ігнорили Мудрика. Або він покаже що він тренер, або буде повний провал і вже скоро піде...
Ответить
0
Gorok
"..жодних проблем"  
Ответить
-1
Gargantua
уже начали прощупывать почву по Канселу.
а по Куку проблем нет, просто не тянет он 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
13.02.2023, 14:16 4
Футбол
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
13.02.2023, 17:25 7
Теннис
«Невыносимая боль в ребрах». Выхрист рассказал о первом поражении
«Невыносимая боль в ребрах». Выхрист рассказал о первом поражении
13.02.2023, 12:29 1
Бокс
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
14.02.2023, 01:52 11
Футбол
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
15.02.2023, 02:23
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности