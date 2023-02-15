Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»

Ситуация с тем, что защитник «Челси» Марк Кукурелья почти не отдавал передачи Михаилу Мудрику в матче с «Вест Хэмом», вынудила журналистов спросить тренера Грэма Поттера, с чем это связано.

«Нет никаких проблем, ничего страшного не произошло. Игроки пытаются понять друг друга, такие вопросы часто возникают во всех командах. Когда пасовать? Кому пасовать? «Вест Хэм» играл в пять защитников, вингерам было сложно найти пространство для рывка».

«А для Мудрика это только третий матч, так что никаких проблем. Есть трудности во взаимопонимании между игроками», – сказал Поттер.