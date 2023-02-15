В среду, 15 февраля, состоится матч чемпионата Англии между лидерами турнирной таблицы. В перенесенном поединке сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Встреча начнется в 21:30.

Арсенал - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

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Еще недавно лондонская команда радовалась большому отрыву от конкурентов и различным статистическим рекордам. Например, после 16-ти туров у команды было 43 очка. Ранее такое случалось лишь четыре раза в истории элитного дивизиона Англии, а все прошлые подобные случаи завершались чемпионскими титулами.

Однако в последних пяти встречах у Арсенала лишь две победы, два ничейных результата и поражение от аутсайдера Эвертона. В итоге Манчестер Сити сократил отставание до трех очков, хотя у лидера есть матч в запасе.