Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-матч состоится 15 февраля, начало в 21:30
В среду, 15 февраля, состоится матч чемпионата Англии между лидерами турнирной таблицы. В перенесенном поединке сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Встреча начнется в 21:30.
Арсенал - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Еще недавно лондонская команда радовалась большому отрыву от конкурентов и различным статистическим рекордам. Например, после 16-ти туров у команды было 43 очка. Ранее такое случалось лишь четыре раза в истории элитного дивизиона Англии, а все прошлые подобные случаи завершались чемпионскими титулами.
Однако в последних пяти встречах у Арсенала лишь две победы, два ничейных результата и поражение от аутсайдера Эвертона. В итоге Манчестер Сити сократил отставание до трех очков, хотя у лидера есть матч в запасе.
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