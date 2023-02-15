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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 01:39 | Обновлено 15 февраля 2023, 01:57
265
1

16-летний игрок ПСЖ стал самым молодым в истории ЛЧ, кто вышел в основе

Месси и Рамос дебютировали в ЛЧ раньше, чем родился Варрен Заир-Эмери

15 февраля 2023, 01:39 | Обновлено 15 февраля 2023, 01:57
265
1
16-летний игрок ПСЖ стал самым молодым в истории ЛЧ, кто вышел в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Варрен Заир-Эмери

Хавбек «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который вышел на игру в стартового составе.

Юный французский полузащитник появился на поле с первых минут в поединке «ПСЖ» против «Баварии» (0:1). На этот момент футболисту было 16 лет и 343 дня.

Интересно, что с первых минут за парижан также играли ветераны Лионель Месси и Серхио Рамос, которые дебютировали в ЛЧ раньше, чем родился Варрен.

Это уже второй матч в ЛЧ для 16-летнего футболиста. В групповом этапе он вышел на замену в матче «ПСЖ» против «Маккаби» Хайфа (7:2).

В текущем сезоне Заир-Эмери провел 15 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

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Варрен Заир-Эмери Лионель Месси Серхио Рамос дебют рекорд молодые таланты Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария
Источник Sport.ua
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