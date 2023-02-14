Провал. ПСЖ против Баварии провел худший первый тайм в ЛЧ с 2016 года

Парижский «ПСЖ» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов принимает на своем поле мюнхенскую «Баварию». Первый тайм матча завершился вничью 0:0.

За первые 45 минут поединка «ПСЖ» впервые с 2016 года нанес только один удар за первый тайм матча Лиги чемпионов. В добавленное время тайма нападающий Лионель Месси попал в стенку со штрафного.

В последний раз до этого парижане завершали первый тайм поединка турнира с одним ударом 12 апреля 2016 года. Они тогда играли с «Манчестер Сити» и в итоге проиграли со счетом 0:1.