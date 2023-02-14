Лига чемпионов14 февраля 2023, 22:22 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:30
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ВИДЕО. Браим Диас вывел Милан вперед в матче ЛЧ с Тоттенхэмом
Испанец разменял стартовые нули
14 февраля 2023, 22:22 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:30
1168
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Во вторник, 14 февраля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выясняют отношения «Милан» и «Тоттенхэм».
На 7-й минуте поединка хозяев вперед вывел испанский полузащитник Браим Диас. Он оказался расторопнее всех перед воротами Форстера и буквально затолкал мяч за линию ворот гостей из Лондона.
1:0! Браим Диас, 7 минута
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