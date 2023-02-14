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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 22:22 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:30
1168
2

ВИДЕО. Браим Диас вывел Милан вперед в матче ЛЧ с Тоттенхэмом

Испанец разменял стартовые нули

14 февраля 2023, 22:22 | Обновлено 14 февраля 2023, 22:30
1168
2
ВИДЕО. Браим Диас вывел Милан вперед в матче ЛЧ с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 февраля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выясняют отношения «Милан» и «Тоттенхэм».

На 7-й минуте поединка хозяев вперед вывел испанский полузащитник Браим Диас. Он оказался расторопнее всех перед воротами Форстера и буквально затолкал мяч за линию ворот гостей из Лондона.

1:0! Браим Диас, 7 минута

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Источник Sport.ua
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Spaceman
Ну то де ж відео? Щось сьогодні спорт.юа не в собі..
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