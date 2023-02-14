ВИДЕО. Браим Диас вывел Милан вперед в матче ЛЧ с Тоттенхэмом

Во вторник, 14 февраля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выясняют отношения «Милан» и «Тоттенхэм».

На 7-й минуте поединка хозяев вперед вывел испанский полузащитник Браим Диас. Он оказался расторопнее всех перед воротами Форстера и буквально затолкал мяч за линию ворот гостей из Лондона.

1:0! Браим Диас, 7 минута