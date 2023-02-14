В среду, 15 февраля, состоится перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии между лидерами сезона. В поединке сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Встреча начнется в 21:30.

Арсенал - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта Спортс.