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Англия
14 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:34
442
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Сити

Перенесенный матч чемпионата Англии

14 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:34
442
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 февраля, состоится перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии между лидерами сезона. В поединке сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Встреча начнется в 21:30.

Арсенал - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта Спортс.

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Источник Sport.ua
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