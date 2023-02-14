Англия14 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:34
442
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Сити
Перенесенный матч чемпионата Англии
14 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 14 февраля 2023, 21:34
442
0
В среду, 15 февраля, состоится перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии между лидерами сезона. В поединке сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Встреча начнется в 21:30.
Арсенал - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В Украине матч будет транслировать Сетанта Спортс.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2023, 08:01 18
Эммануэль Адебайор считает, что «зенит» способен взять европейский трофей
Футбол | 14 февраля 2023, 19:35 10
Нападающий «Миная» – о драке на сборе в Турции
Футбол | 14.02.2023, 20:30
Биатлон | 14.02.2023, 17:10
Футбол | 14.02.2023, 09:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2023, 14:12 6
12.02.2023, 21:24 104
14.02.2023, 13:42 3
14.02.2023, 11:50 3
12.02.2023, 23:17 8
13.02.2023, 16:55 5
14.02.2023, 11:15 12
12.02.2023, 21:01