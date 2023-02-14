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  4. ВИДЕО. Ответ Миная на рашисткое хамство в Турции: за что и почему так мало?
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:21
1829
1

ВИДЕО. Ответ Миная на рашисткое хамство в Турции: за что и почему так мало?

«Записки украинского болельщика» – о случившемся на средиземноморском побережье

14 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:21
1829
1
ВИДЕО. Ответ Миная на рашисткое хамство в Турции: за что и почему так мало?

Событие дня! россияне снова получили по морде от украинцев. На этот раз отличились игроки футбольного клуба «Минай», ответившие на хамское поведение футболистов российского клуба шинник.

«Записки украинского болельщика» пробуют разобраться, что произошло, и почему все больше представителей страны-террориста будут страдать из-за себя.

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видео Минай
Источник Sport.ua
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Alex906
Не нужно только бойкотировать Олимпиаду .Будет прекрасная возможность наказать подонков тем более много стран помогут 
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