ВИДЕО. Ответ Миная на рашисткое хамство в Турции: за что и почему так мало?

Событие дня! россияне снова получили по морде от украинцев. На этот раз отличились игроки футбольного клуба «Минай», ответившие на хамское поведение футболистов российского клуба шинник.

«Записки украинского болельщика» пробуют разобраться, что произошло, и почему все больше представителей страны-террориста будут страдать из-за себя.