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  4. Поедут в Бразилию. Сборная россии ищет соперников для контрольных матчей
Россия
14 февраля 2023, 20:13 |
685
0

Поедут в Бразилию. Сборная россии ищет соперников для контрольных матчей

В Европе команда-изгой соперников найти не может

14 февраля 2023, 20:13 |
685
0
Поедут в Бразилию. Сборная россии ищет соперников для контрольных матчей
kfu.kg

По информации российских СМИ, местная федерация футбола ищет соперников для проведения контрольных матчей, так как официальных игр из-за санкций у команды не будет.

Сообщается, что сборная россии может отправиться в Бразилию для спаррингов с местными командами. Одним из претендентов уже называют «Коринтианс», а также другие популярные клубы.

Ранее в россии обсуждали возможность выхода из УЕФА, чтобы перейти в Азиатскую конфедерацию, но в итоге от этого варианта пока что отказались.

Сборная россии отстранена от отбора Евро-2024.

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российско-украинская война сборная россии по футболу
Источник Sport.ua
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