Поедут в Бразилию. Сборная россии ищет соперников для контрольных матчей
В Европе команда-изгой соперников найти не может
По информации российских СМИ, местная федерация футбола ищет соперников для проведения контрольных матчей, так как официальных игр из-за санкций у команды не будет.
Сообщается, что сборная россии может отправиться в Бразилию для спаррингов с местными командами. Одним из претендентов уже называют «Коринтианс», а также другие популярные клубы.
Ранее в россии обсуждали возможность выхода из УЕФА, чтобы перейти в Азиатскую конфедерацию, но в итоге от этого варианта пока что отказались.
Сборная россии отстранена от отбора Евро-2024.
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