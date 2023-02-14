Поедут в Бразилию. Сборная россии ищет соперников для контрольных матчей

По информации российских СМИ, местная федерация футбола ищет соперников для проведения контрольных матчей, так как официальных игр из-за санкций у команды не будет.

Сообщается, что сборная россии может отправиться в Бразилию для спаррингов с местными командами. Одним из претендентов уже называют «Коринтианс», а также другие популярные клубы.

Ранее в россии обсуждали возможность выхода из УЕФА, чтобы перейти в Азиатскую конфедерацию, но в итоге от этого варианта пока что отказались.

Сборная россии отстранена от отбора Евро-2024.