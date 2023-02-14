Егор НАЗАРИНА: «Шахтер остался без Мудрика и Кривцова, это большие потери»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина уверен, что команда сможет заменить защитник Сергея Кривцова и хавбека Михаила Мудрика, которые ушли в январе.

«Мы потеряли Михаила Мудрика и Сергей Кривцова, и я считаю, что для нас это большие потери. Это были лидеры коллектива, но у «Шахтера» есть потенциал, чтобы их заменить».

«Легко не будет, но мы достойно с этим справимся. Ближайшие игры покажут, кто заменит лидеров», – сказал Назарина.

Мудрик перебрался в «Челси», а Кривцов отправился в США в составе «Интера» Майами.