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  4. Егор НАЗАРИНА: «Шахтер остался без Мудрика и Кривцова, это большие потери»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 18:52 |
178
0

Егор НАЗАРИНА: «Шахтер остался без Мудрика и Кривцова, это большие потери»

Кто заменит лидеров?

14 февраля 2023, 18:52 |
178
0
Егор НАЗАРИНА: «Шахтер остался без Мудрика и Кривцова, это большие потери»
ФК Шахтер. Сергей Кривцов

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина уверен, что команда сможет заменить защитник Сергея Кривцова и хавбека Михаила Мудрика, которые ушли в январе.

«Мы потеряли Михаила Мудрика и Сергей Кривцова, и я считаю, что для нас это большие потери. Это были лидеры коллектива, но у «Шахтера» есть потенциал, чтобы их заменить».

«Легко не будет, но мы достойно с этим справимся. Ближайшие игры покажут, кто заменит лидеров», – сказал Назарина.

Мудрик перебрался в «Челси», а Кривцов отправился в США в составе «Интера» Майами.

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Шахтер Донецк Сергей Кривцов Михаил Мудрик Егор Назарина
Источник Parimatch
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