Егор НАЗАРИНА: «Шахтер остался без Мудрика и Кривцова, это большие потери»
Кто заменит лидеров?
Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина уверен, что команда сможет заменить защитник Сергея Кривцова и хавбека Михаила Мудрика, которые ушли в январе.
«Мы потеряли Михаила Мудрика и Сергей Кривцова, и я считаю, что для нас это большие потери. Это были лидеры коллектива, но у «Шахтера» есть потенциал, чтобы их заменить».
«Легко не будет, но мы достойно с этим справимся. Ближайшие игры покажут, кто заменит лидеров», – сказал Назарина.
Мудрик перебрался в «Челси», а Кривцов отправился в США в составе «Интера» Майами.
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