Тренер Брюгге: «Яремчук сам признает, что все пока складывается не так»
Скотт Паркер надеется, что украинцу поможет Лига чемпионов
Тренер «Брюгге» Скотт Паркер надеется, что матчи Лиги чемпионов против бывшей команды помогут Роману Яремчуку вернуть хорошую форму.
В плей-офф ЛЧ бельгийская команда сыграет против «Бенфики», откуда украинец перешел в «Брюгге» за рекордные для клуба 17 миллионов евро.
«Очевидно, что у Романа есть своя история с «Бенфикой», откуда он перешел к нам за большие деньги. И это определенно давит на него. Яремчук первый признает, что пока все складывается не так, как он надеялся».
«Возможно, матчи Лиги чемпионов станут поворотной точкой для него», — сказал Паркер.
В нынешнем сезоне Роман забил два гола в 22-х матчах.
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