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  4. Тренер Брюгге: «Яремчук сам признает, что все пока складывается не так»
Лига чемпионов
14 февраля 2023, 18:27 |
492
1

Тренер Брюгге: «Яремчук сам признает, что все пока складывается не так»

Скотт Паркер надеется, что украинцу поможет Лига чемпионов

14 февраля 2023, 18:27 |
492
1
Тренер Брюгге: «Яремчук сам признает, что все пока складывается не так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Тренер «Брюгге» Скотт Паркер надеется, что матчи Лиги чемпионов против бывшей команды помогут Роману Яремчуку вернуть хорошую форму.

В плей-офф ЛЧ бельгийская команда сыграет против «Бенфики», откуда украинец перешел в «Брюгге» за рекордные для клуба 17 миллионов евро.

«Очевидно, что у Романа есть своя история с «Бенфикой», откуда он перешел к нам за большие деньги. И это определенно давит на него. Яремчук первый признает, что пока все складывается не так, как он надеялся».

«Возможно, матчи Лиги чемпионов станут поворотной точкой для него», — сказал Паркер.

В нынешнем сезоне Роман забил два гола в 22-х матчах.

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Роман Яремчук Брюгге Бенфика Скотт Паркер
Источник Het Nieuwsblad
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Комментарии 1
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samir_d
З Романов все давно зрозуміло - він дуже емоційно-залежний гравець. Якщо "не йде" - це на нього ще додатково дуже впливає. А от якщо "прорве" - буде багато забивати. Бенфіка з самого початку була великою помилкою - треба було йти в Серію А або Прімеру. Поки що тренер бачить його віддачу, знає на що Рома здатен і дає шанси. І він же ж йому підходить за профайлом. Але вже треба користатись - і це також давить. Трошки б спокою і удачі не завадило. Ось їх і побажаю Яремчуку.
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