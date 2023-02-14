Тренер Брюгге: «Яремчук сам признает, что все пока складывается не так»

Тренер «Брюгге» Скотт Паркер надеется, что матчи Лиги чемпионов против бывшей команды помогут Роману Яремчуку вернуть хорошую форму.

В плей-офф ЛЧ бельгийская команда сыграет против «Бенфики», откуда украинец перешел в «Брюгге» за рекордные для клуба 17 миллионов евро.

«Очевидно, что у Романа есть своя история с «Бенфикой», откуда он перешел к нам за большие деньги. И это определенно давит на него. Яремчук первый признает, что пока все складывается не так, как он надеялся».

«Возможно, матчи Лиги чемпионов станут поворотной точкой для него», — сказал Паркер.

В нынешнем сезоне Роман забил два гола в 22-х матчах.