ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Арсенал – Манчестер Сити

В среду, 15 февраля, в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем стадионе сыграет против «Манчестер Сити». Это будет один из главных матчей текущего сезона в Премьер-лиге, ведь между собой сыграют первая и вторая команды турнирной таблицы. Соперники подходят к очной битве не в самой лучшей форме, ведь в последних турах допустили несколько осечек и теряли очки.

В 2023 году команды уже встречались между собой – в рамках Кубка Англии «горожане» минимально победили «канониров» со счетом 1:0. Интересно, что команда Пепа Гвардиолы выиграла девять из десяти последних матчей против «Арсенала» во всех турнирах, поэтому болельщики «Манчестер Сити» наверняка с оптимизмом ожидают будущего поединка. Кроме того, такой матч будет интересным и для украинских поклонников АПЛ, ведь Александр Зичненко сыграет против своей бывшей команды.