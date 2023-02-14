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  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Арсенал – Манчестер Сити
Англия
14 февраля 2023, 17:25 |
495
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Арсенал – Манчестер Сити

Главный тренер «горожан» – о битве лидеров чемпионата

14 февраля 2023, 17:25 |
495
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Арсенал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Пеп Гвардиола (справа)

В среду, 15 февраля, в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем стадионе сыграет против «Манчестер Сити». Это будет один из главных матчей текущего сезона в Премьер-лиге, ведь между собой сыграют первая и вторая команды турнирной таблицы. Соперники подходят к очной битве не в самой лучшей форме, ведь в последних турах допустили несколько осечек и теряли очки.

В 2023 году команды уже встречались между собой – в рамках Кубка Англии «горожане» минимально победили «канониров» со счетом 1:0. Интересно, что команда Пепа Гвардиолы выиграла девять из десяти последних матчей против «Арсенала» во всех турнирах, поэтому болельщики «Манчестер Сити» наверняка с оптимизмом ожидают будущего поединка. Кроме того, такой матч будет интересным и для украинских поклонников АПЛ, ведь Александр Зичненко сыграет против своей бывшей команды.

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Источник Sport.ua
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