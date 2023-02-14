Антонио КОНТЕ: «В Англии футбол – это просто спорт, в Италии – война»
Тренер «Тоттенхэма» сравнил футбольные культуры
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте накануне противостояния с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов сравнил футбольную культуру Италии и Англии:
«Я думаю, что в Англии и Италии на вас оказывается разное давление. В Италии вы говорите о футболе с понедельника до воскресенья. Ты начинаешь свой путь так и развиваешься, привыкая к этому давлению.
В Англии царит атмосфера, которая позволяет наслаждаться футболом, не ощущая чего-то подобного, потому что в этой стране это просто спорт, в то время как в Италии – это ещё и война между командами и их фанатами».
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