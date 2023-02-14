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  4. Антонио КОНТЕ: «В Англии футбол – это просто спорт, в Италии – война»
Лига чемпионов
14 февраля 2023, 16:59 |
488
1

Антонио КОНТЕ: «В Англии футбол – это просто спорт, в Италии – война»

Тренер «Тоттенхэма» сравнил футбольные культуры

14 февраля 2023, 16:59 |
488
1
Антонио КОНТЕ: «В Англии футбол – это просто спорт, в Италии – война»
ФК Тоттенхэм. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте накануне противостояния с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов сравнил футбольную культуру Италии и Англии:

«Я думаю, что в Англии и Италии на вас оказывается разное давление. В Италии вы говорите о футболе с понедельника до воскресенья. Ты начинаешь свой путь так и развиваешься, привыкая к этому давлению.

В Англии царит атмосфера, которая позволяет наслаждаться футболом, не ощущая чего-то подобного, потому что в этой стране это просто спорт, в то время как в Италии – это ещё и война между командами и их фанатами».

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Антонио Конте Тоттенхэм Милан Милан - Тоттенхэм Лига чемпионов
Источник Sky Sports
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Jakub Lukasz Salamaj
Згоден на100 відсотків. Відчуваю на собі як італійці живуть футболом 24/7
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