Антонио КОНТЕ: «В Англии футбол – это просто спорт, в Италии – война»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте накануне противостояния с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов сравнил футбольную культуру Италии и Англии:

«Я думаю, что в Англии и Италии на вас оказывается разное давление. В Италии вы говорите о футболе с понедельника до воскресенья. Ты начинаешь свой путь так и развиваешься, привыкая к этому давлению.

В Англии царит атмосфера, которая позволяет наслаждаться футболом, не ощущая чего-то подобного, потому что в этой стране это просто спорт, в то время как в Италии – это ещё и война между командами и их фанатами».