Лотар МАТТЕУС: «ПСЖ постоянно разваливается, Бавария пройдет дальше»

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус уверен в том, что чемпионы Германии пройдут «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Бавария» пройдёт «ПСЖ» и пробьётся в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Если вы следите за новостями вокруг «ПСЖ» последние несколько недель, то понимаете, что «Баварии» вообще не стоит беспокоиться. Ни Гнабри, ни Мануэль Нойер, ни его лыжная прогулка не успевают за тем, что происходит вокруг парижан.

Месси, Неймар и их партнёры по команде выбыли из Кубка Франции после поражения от ненавистных соперников из «Марселя». В чемпионате проигран важный матч с «Монако». Кроме того, появляются разговоры вокруг Неймара, Мбаппе травмирован.

По сравнению с ними «Бавария» на вершине. Три победы подряд, уверенный проход в следующий раунд Кубка, лидеры Бундеслиги.

«ПСЖ» может сиять, но они также постоянно разваливаются. Я думаю, что «Бавария» более сильна, компактна, быстра и голодна.

Но к обеим командам относится следующее: все заботы и проблемы, возникшие за последние несколько недель, полностью забываются к стартовому свистку».