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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 14 февраля 2023, 15:58
167
0

ПСЖ – Бавария. Париж без Мбаппе и Месси против мотивированных мюнхенцев

В 21 веке команды встречались восемь раз: на счету мюнхенцев пять побед, парижане выиграли три матча

14 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 14 февраля 2023, 15:58
167
0
ПСЖ – Бавария. Париж без Мбаппе и Месси против мотивированных мюнхенцев

Лига чемпионов. 1/8 финала.
14 февраля. 22.00. Париж. Parc des Princes.
Где смотреть – медиасервис Megogo.

Прогноз от Parimatch Ukraine:
Победа ПСЖ – 2.80
Победа «Баварии» – 2.44
Ничья – 3.80

Париж
«Бавария» приезжает в Париж в, мягко говоря, не в лучшие для ПСЖ времена. Чемпионат мира сказался, переутомление и эмоциональные перепады вылились в травмы основных игроков. Мбаппе травмировал бедро, пропустил несколько матчей в Лиге 1 и кубке, француз форсирует восстановление, но в первом матче с мюнхенцами точно не сыграет. Месси получил растяжение мышцы и пропустил провальную игру против «Монако» (1:3) в чемпионате. Успеет ли вернуться к Лиге чемпионов, пока не ясно. Неймар вернулся в игру после травмы в кубковом матче с «Марселем», результат которого нам хорошо известен, ведь парижане прекратили борьбу за трофей благодаря голу-красавцу Малиновского. Хакими и Кимпембе начинали последний матч в Лиге 1 против монегасков со скамейки запасных, и по их физическому состоянию тоже есть вопросы. Из-за таких кадровых проблем, а возможно, и из-за отсутствия концентрации в матчах против команд ниже класса, результаты ПСЖ «впечатляют». Поражения от «Ланса» (1:3), «Ренна» (0:1) и «Монако» в чемпионате и от «Марселя» в Кубке, ничья в Лиге 1 с «Реймсом». При этом Париж все еще на первом месте в турнирной таблице и имеет 5 очков преимущества.

Мюнхен
Хотя Германия в отличие от парижских героев чемпионата мира в Катаре даже не вышла из группы, «Бавария» тоже начала вторую часть сезона неудачно – три подряд ничьи 1:1 в Бундеслиге. Однако дальше дела наладились: победа над «Майнцом» в Кубке (4:0) и два разгрома в чемпионате с «Вольфсбургом» (4:2) и «Бохумом» (3:0). Хотя вопросы к защите мюнхенцев остаются – 5 пропущенных в шести матчах показатель точно неудовлетворительный. В Париже нужна максимальная концентрация, ведь если обыгрывать ПСЖ, то сейчас. А уже «Бавария» точно знает, что лишние ошибки влияют на общий результат (четвертьфинал прошлого года тому подтверждение).

ПСЖ и Бавария встречались между собой в плей-офф двух последних розыгрышей Лиги чемпионов. В сезоне 2019/20, претерпевшем значительные изменения из-за пандемии COVID-19, эти двое сошлись в лиссабонском финале, и «Бавария» забрала трофей (1:0), а в сезоне-2020/21 парижане прошли в полуфинал благодаря правилу гостевого гола (3:3 по сумме двух матчей).

Прогноз от Parimatch Ukraine.
Аналитики первого легального букмекера Parimatch Ukraine отдают предпочтение «Баварии» в предстоящей встрече. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.44. Ничья пытает за 3.80, успех ПСЖ – за 2.80.

В 21 веке команды встречались восемь раз: на счету мюнхенцев пять побед, парижане выиграли три матча. Команды очень результативно играли на групповом этапе: ПСЖ забил 16 мячей в шести играх, «Бавария» поразила ворота соперников 18 раз. Котировки на то, что обе команды забьют – 1.46. Самый вероятный счет матча, по мнению экспертов, – ничья 1:1 за 8.10.

И уже сейчас можно поставить на выход команд в четвертьфинал. Коэффициент на ПСЖ – 2.40, на «Баварию» – 1.61.

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Источник Sport.ua
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