Замглавы Нацбанка: «Эффективность Мудрика будет влиять на валютный рынок»

Заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал, как повлияют продажи футболистов на платежный баланс банковской системы.

— В последнее время участились трансферы футболистов из украинских клубов. Накапливается достаточно значительная сумма, речь идет о сотнях миллионов долларов. Это может как-то отразиться на платежном балансе и повлиять на ваши решения, в частности, относительно курса?

— Это хороший вопрос (улыбается). Думаю, приток валюты в тех объемах, которые генерируют продажи футболистов, действительно важен для нашего валютного рынка. При этом, как я помню, отдельные платежи за отдельных футболистов очень сильно зависят от бонусов за их выступления.

Учитывая этот фактор, мне кажется, что теперь эффективность Мудрика или Забарного в Премьер-лиге будет, может, не прямое, но косвенное влияние на наш валютный рынок и наши монетарные решения.

Новое слово в монетарной политике: зависимость функций, реакции Национального банка от игры отдельных футболистов в британской Премьер-лиге (смеется).

Отметим, что за трансфер Михаила Мудрика «Шахтер» получил 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусы. За Илью Забарного «Динамо» получило 27 миллионов евро + 5 миллионов возможных бонусов.