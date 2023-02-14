Замглавы Нацбанка: «Эффективность Мудрика будет влиять на валютный рынок»
Продажи Мудрика и Забарного положительно повлияли на валютный рынок
Заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал, как повлияют продажи футболистов на платежный баланс банковской системы.
— В последнее время участились трансферы футболистов из украинских клубов. Накапливается достаточно значительная сумма, речь идет о сотнях миллионов долларов. Это может как-то отразиться на платежном балансе и повлиять на ваши решения, в частности, относительно курса?
— Это хороший вопрос (улыбается). Думаю, приток валюты в тех объемах, которые генерируют продажи футболистов, действительно важен для нашего валютного рынка. При этом, как я помню, отдельные платежи за отдельных футболистов очень сильно зависят от бонусов за их выступления.
Учитывая этот фактор, мне кажется, что теперь эффективность Мудрика или Забарного в Премьер-лиге будет, может, не прямое, но косвенное влияние на наш валютный рынок и наши монетарные решения.
Новое слово в монетарной политике: зависимость функций, реакции Национального банка от игры отдельных футболистов в британской Премьер-лиге (смеется).
Отметим, что за трансфер Михаила Мудрика «Шахтер» получил 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусы. За Илью Забарного «Динамо» получило 27 миллионов евро + 5 миллионов возможных бонусов.
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