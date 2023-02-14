Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Маск хочет Манчестер, достижение Клоппа, ставим на ПСЖ
Лига чемпионов
14 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:45
197
0

ВИДЕО. Маск хочет Манчестер, достижение Клоппа, ставим на ПСЖ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

14 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:45
197
0
ВИДЕО. Маск хочет Манчестер, достижение Клоппа, ставим на ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Илон Маск хочет приобрести Манчестер Юнайтед
2. Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине
3. У Клоппа новое достижение в Ливерпуле
4. Прогноз на матч ПСЖ – Бавария

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Скандал Неймара, Канзас берет Супербоул, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Мудрик разочаровал, Магучих выиграла этап, ставим на Ман Сити
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Футбол | 13 февраля 2023, 13:29 40
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером

Оба могут вскоре покинуть команду

Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 13 февраля 2023, 17:20 6
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер для Соболя. В Страсбурге тренерская рокировка
Футбол | 14.02.2023, 03:57
ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер для Соболя. В Страсбурге тренерская рокировка
ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер для Соболя. В Страсбурге тренерская рокировка
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Футбол | 14.02.2023, 01:52
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ
Футбол | 14.02.2023, 08:01
Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ
Смех да и только. Экс-звезда Арсенала заявил, что клуб из рф выиграет ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 19
Футбол
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
12.02.2023, 23:17 8
Баскетбол
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 20
Бокс
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
12.02.2023, 21:01
Футбол
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
13.02.2023, 16:20 7
Футбол
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
12.02.2023, 21:23 8
Теннис
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
12.02.2023, 19:24 6
Теннис
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности