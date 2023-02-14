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Англия
14 февраля 2023, 12:29 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:40
250
1

Арсен ВЕНГЕР: «Манчестер Сити стал более уязвим в обороне»

Специалист – о чемпионской гонке в АПЛ

14 февраля 2023, 12:29 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:40
250
1
Арсен ВЕНГЕР: «Манчестер Сити стал более уязвим в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил перспективы лондонского клуба стать чемпионом в этом сезоне АПЛ.

«Я бы сказал «да», потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в Премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза – это «Сити».

И даже «Ман Сити» доминирует не так, как в прошлом году или два года назад. И я чувствую, что с начала этого сезона «Сити» стал более уязвим в обороне, чем в прошлые годы», - сказал Венгер.

В настоящее время «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 51 очком.

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Арсен Венгер Манчестер Сити
Источник Goal.com
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Так МЮ теж недалеко. І їх динаміка результатів зараз така, що саме МЮ може виявитись лідером у чемпіонській гонці.
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