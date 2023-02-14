Арсен ВЕНГЕР: «Манчестер Сити стал более уязвим в обороне»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил перспективы лондонского клуба стать чемпионом в этом сезоне АПЛ.

«Я бы сказал «да», потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в Премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза – это «Сити».

И даже «Ман Сити» доминирует не так, как в прошлом году или два года назад. И я чувствую, что с начала этого сезона «Сити» стал более уязвим в обороне, чем в прошлые годы», - сказал Венгер.

В настоящее время «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 51 очком.