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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 09:39 | Обновлено 14 февраля 2023, 09:48
49
0

Антонио КОНТЕ: «Нам не хватает стабильности»

Наставник «Тоттенхэма» – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

14 февраля 2023, 09:39 | Обновлено 14 февраля 2023, 09:48
49
0
Антонио КОНТЕ: «Нам не хватает стабильности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от противостояния с итальянским «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватает стабильности в этом сезоне. Я всегда говорю об этом со своими игроками. Трудно оставаться сосредоточенным на каждом матче. Постоянно играть под давлением хорошо для одних футболистов, а для других - нет. Мы работаем над этим. Хотим сделать наших игроков более устойчивыми, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, например, травмы важных игроков», - сказал Конте.

Матч «Милан» – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 14 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Антонио Конте Тоттенхэм Милан Милан - Тоттенхэм Лига чемпионов
Источник УЕФА
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