Антонио КОНТЕ: «Нам не хватает стабильности»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от противостояния с итальянским «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватает стабильности в этом сезоне. Я всегда говорю об этом со своими игроками. Трудно оставаться сосредоточенным на каждом матче. Постоянно играть под давлением хорошо для одних футболистов, а для других - нет. Мы работаем над этим. Хотим сделать наших игроков более устойчивыми, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, например, травмы важных игроков», - сказал Конте.

Матч «Милан» – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 14 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.