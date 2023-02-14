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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 03:16 | Обновлено 14 февраля 2023, 03:19
125
0

Экс-голкипер Шахтера продолжит карьеру в Таджикистане

Новый вызов в карьере принял Евгений Гриценко

14 февраля 2023, 03:16 | Обновлено 14 февраля 2023, 03:19
125
0
Экс-голкипер Шахтера продолжит карьеру в Таджикистане
ФК Равшан

28-летний Евгений Гриценко продолжит карьеру в клубе «Равшан» из Таджикистана. Украинец поставил подпись под соглашением, которое будет действовать один год.

Гриценко родом из Донецка. Он – воспитанник академии «Шахтера». Ранее играл среди прочего за «Шахтер-3» и «Мариуполь». В 2022году Евгений играл за армянский клуб «Ван».

Клуб «Равшан» в чемпионате Таджикистана 2022 года занял второе место. Он по дополнительным показателям опередил «Хатлон», с которым набрал по 28 очков. От чемпиона страны – «Истиклола» из Душанбе – новый клуб Гриценко отстал на девять пунктов.

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Равшан Евгений Гриценко трансферы
Источник Instagram
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