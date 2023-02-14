Экс-голкипер Шахтера продолжит карьеру в Таджикистане
Новый вызов в карьере принял Евгений Гриценко
28-летний Евгений Гриценко продолжит карьеру в клубе «Равшан» из Таджикистана. Украинец поставил подпись под соглашением, которое будет действовать один год.
Гриценко родом из Донецка. Он – воспитанник академии «Шахтера». Ранее играл среди прочего за «Шахтер-3» и «Мариуполь». В 2022году Евгений играл за армянский клуб «Ван».
Клуб «Равшан» в чемпионате Таджикистана 2022 года занял второе место. Он по дополнительным показателям опередил «Хатлон», с которым набрал по 28 очков. От чемпиона страны – «Истиклола» из Душанбе – новый клуб Гриценко отстал на девять пунктов.
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