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Англия
13 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:32
324
0

ВИДЕО. Скандал Неймара, Канзас берет Супербоул, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

13 февраля 2023, 19:29 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:32
324
0
ВИДЕО. Скандал Неймара, Канзас берет Супербоул, ставим на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Неймар устроил ссору с советником ПСЖ после поражения от Монако
2. Отрыв Наполи в борьбе за скудетто достиг 16 очков
3. Клуб Канзас-Сити Чифс выиграл Супербоул 2023
4. Прогноз на матч Ливерпуль – Эвертон

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Источник Sport.ua
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