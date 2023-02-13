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  4. Марко САПУГА: «Задача – пройти в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА»
Молодежные турниры
13 февраля 2023, 19:28 |
253
1

Марко САПУГА: «Задача – пройти в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА»

Хавбек «Руха» U-19 – о жеребьевке 1/8 финала

13 февраля 2023, 19:28 |
253
1
Марко САПУГА: «Задача – пройти в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА»
ФК Рух. Марко Сапуга

Полузащитник «Руха» U-19 Марко Сапуга прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где его команда сыграет с «Миланом»:

«Конечно, было очень приятно наблюдать за церемонией жеребьевки, но на этой стадии уже нет слабых соперников.

На «Милан» будем настраиваться так же, как и на «Интер». Наши тренеры нам точно скажут, как нужно играть против итальянской команды. Тренеры-аналитики проведут подробный анализ. Мы будем знать их сильные и слабые стороны, будем учитывать всю информацию.

В нашей стране идет война, поэтому каждый матч мы играем на выезде. Наши близкие и родные приезжали и нас, поддерживали, если выпадала такая возможность. За это им большое спасибо.

На этот матч мы выйдем с максимальной концентрацией. Без сомнения, задача – пройти в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА. Фактор родного поля будет способствовать игрокам «Милана», но это не ключевое. Возможно, уже с сегодняшнего дня будем с ребятами просматривать матчи нашего соперника».

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Марко Сапуга Рух Львов U-19 Милан U-19 Юношеская лига УЕФА
Источник ФК Рух Львов
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