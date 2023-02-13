Грэм ПОТТЕР: «Мы способны обыграть Боруссию»
Наставник «Челси» – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В плей-офф турнира может случиться все что угодно. Это два матча. Мы способны обыграть «Боруссию», но это тоже сильная команда, которая может добиваться результата. Мы должны понимать это и оставаться скромными, отправляясь в Дортмунд, с уважением отнестись к сопернику и постараться добыть результат.
Очевидно, нас ждет тяжелый матч против высококлассного соперника. Но в нашей команде тоже есть хорошие игроки, которые выигрывали Лигу чемпионов. Они выйдут с желанием бороться за результат, это несомненно», - сказал Поттер.
Матч «Боруссия» Дортмунд – «Челси» состоится в среду, 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
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