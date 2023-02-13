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Лига чемпионов
13 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:42
72
0

Грэм ПОТТЕР: «Мы способны обыграть Боруссию»

Наставник «Челси» – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

13 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:42
72
0
Грэм ПОТТЕР: «Мы способны обыграть Боруссию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В плей-офф турнира может случиться все что угодно. Это два матча. Мы способны обыграть «Боруссию», но это тоже сильная команда, которая может добиваться результата. Мы должны понимать это и оставаться скромными, отправляясь в Дортмунд, с уважением отнестись к сопернику и постараться добыть результат.

Очевидно, нас ждет тяжелый матч против высококлассного соперника. Но в нашей команде тоже есть хорошие игроки, которые выигрывали Лигу чемпионов. Они выйдут с желанием бороться за результат, это несомненно», - сказал Поттер.

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Челси» состоится в среду, 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Грэм Поттер Челси Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Источник Goal.com
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