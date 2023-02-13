Лига чемпионов13 февраля 2023, 18:29 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:30
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Никлас ЗЮЛЕ: «Челси? Не считаем себя аутсайдерами»
Защитник «Боруссии» Дортмунд – о противостоянии с «Челси»
13 февраля 2023, 18:29 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:30
176
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Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов:
«У «Челси» есть свои неповторимые качества. Их состав очень опасен, а за зиму они значительно усилились. Однако мы их уважаем, но не боимся. Мы не считаем себя аутсайдерами в этом матче. Если мы проявим смелость и верим в свои силы, то сможем пройти далеко».
Первый матч между «Боруссией» и «Челси» состоится в среду, 15 февраля.
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