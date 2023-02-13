Никлас ЗЮЛЕ: «Челси? Не считаем себя аутсайдерами»

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«У «Челси» есть свои неповторимые качества. Их состав очень опасен, а за зиму они значительно усилились. Однако мы их уважаем, но не боимся. Мы не считаем себя аутсайдерами в этом матче. Если мы проявим смелость и верим в свои силы, то сможем пройти далеко».

Первый матч между «Боруссией» и «Челси» состоится в среду, 15 февраля.