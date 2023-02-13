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Лига чемпионов
13 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:24
135
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Айнтрахт так же силен, как и мы»

Наставник «Наполи» – о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:24
135
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Айнтрахт так же силен, как и мы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от противостояния с немецким «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Айнтрахт» так же силён, как и мы. Мы уже смотрели их матчи, изучали их. Это будет очень сложное испытание», - сказал Спаллетти.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» состоится во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Лучано Спаллетти Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов
Источник Football-Italia
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