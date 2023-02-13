Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Айнтрахт так же силен, как и мы»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от противостояния с немецким «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Айнтрахт» так же силён, как и мы. Мы уже смотрели их матчи, изучали их. Это будет очень сложное испытание», - сказал Спаллетти.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» состоится во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.