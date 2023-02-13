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13 февраля 2023, 17:56 |
1268
0

ВИДЕО. Хавбек сборной Чехии совершил камин-аут

Якуб Янкто признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации

13 февраля 2023, 17:56 |
1268
0
ВИДЕО. Хавбек сборной Чехии совершил камин-аут
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Янкто

27-летний полузащитник «Спарты» и сборной Чехии Якуб Янкто у себя в Инстаграме признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации:

«Привет, я Якуб Янкто. Как и у всех остальных, у меня есть сильные стороны, семья, друзья. У меня есть работа, которую я выполняю как можно лучше в течение многих лет с серьезностью, профессионализмом и страстью.

Как и все остальные, я хочу прожить свою жизнь в свободе, без страхов, предубеждений и насилия, но в любви. Я гомосексуал и больше не хочу прятаться».

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Якуб Янкто каминг-аут видео
Источник Instagram
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