Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине

«Челси» и «Арсенал» в июне текущего года могут провести благотворительный матч для помощи Украине. Об этом сообщают британские СМИ.

Переговоры по поводу возможного матча ведет благотворительная организация «Football for Ukraine». Активное участие в процессе принимают бывший игрок «Челси» Андрей Шевченко и полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко.

Напомним, в январе текущего года в составе «Челси» также появился украинский футболист – вингер Михаил Мудрик, который перешел из «Шахтера».