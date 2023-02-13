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Англия
13 февраля 2023, 17:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:34
902
6

Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине

Поединок может состояться в июне

13 февраля 2023, 17:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 18:34
902
6
Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» и «Арсенал» в июне текущего года могут провести благотворительный матч для помощи Украине. Об этом сообщают британские СМИ.

Переговоры по поводу возможного матча ведет благотворительная организация «Football for Ukraine». Активное участие в процессе принимают бывший игрок «Челси» Андрей Шевченко и полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко.

Напомним, в январе текущего года в составе «Челси» также появился украинский футболист – вингер Михаил Мудрик, который перешел из «Шахтера».

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Челси Арсенал Лондон российско-украинская война благотворительные матчи
Источник The Athletic
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Александр Толстых
Было бы очень -очень хорошо.
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+3
nivavn
На Донбас Арене!
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+2
Old Т
В Литве или Польше!
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+2
avk2307
А Евертон и Борнмут?
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+1
Dmytro
Україні*, виправте
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0
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