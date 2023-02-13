Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине
Поединок может состояться в июне
«Челси» и «Арсенал» в июне текущего года могут провести благотворительный матч для помощи Украине. Об этом сообщают британские СМИ.
Переговоры по поводу возможного матча ведет благотворительная организация «Football for Ukraine». Активное участие в процессе принимают бывший игрок «Челси» Андрей Шевченко и полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко.
Напомним, в январе текущего года в составе «Челси» также появился украинский футболист – вингер Михаил Мудрик, который перешел из «Шахтера».
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