ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы

Украинский теннисист Виталий Сачко в финале квалификации челленджера в Манаме обыграл россиянина Андрея Чепелева. После матча Сачко не пожал руку своему сопернику. Между ними состоялся диалог примерно такого содержания:

– Я думаю, ты знаешь, почему

– Почему?

– Вы напали на Украину, и война продолжается

– Не я нападал

– Твоя страна напала

Отметим, что месяц назад Чепелев у себя в сториз в Инстаграме распространил выступление ирландского депутата Европарламента Мика Уоллеса, который является сторонником россии в войне с Украиной. В этом выступлении он раскритиковал санкции Европейского союза против россии.