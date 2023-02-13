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  4. ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ATP
13 февраля 2023, 17:25 | Обновлено 13 февраля 2023, 17:27
1728
2

ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы

Виталий Сачко победил Андрей Чепелева в Манаме

13 февраля 2023, 17:25 | Обновлено 13 февраля 2023, 17:27
1728
2
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко в финале квалификации челленджера в Манаме обыграл россиянина Андрея Чепелева. После матча Сачко не пожал руку своему сопернику. Между ними состоялся диалог примерно такого содержания:

– Я думаю, ты знаешь, почему
– Почему?

– Вы напали на Украину, и война продолжается
– Не я нападал

– Твоя страна напала

Отметим, что месяц назад Чепелев у себя в сториз в Инстаграме распространил выступление ирландского депутата Европарламента Мика Уоллеса, который является сторонником россии в войне с Украиной. В этом выступлении он раскритиковал санкции Европейского союза против россии.

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Виталий Сачко видео ATP Манама российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
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Kain_X_Rain
Так треба було ще й ракеткою по 1бал9
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romankuzma32
Ирландец - уже диагноз
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