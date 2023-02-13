ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
Виталий Сачко победил Андрей Чепелева в Манаме
Украинский теннисист Виталий Сачко в финале квалификации челленджера в Манаме обыграл россиянина Андрея Чепелева. После матча Сачко не пожал руку своему сопернику. Между ними состоялся диалог примерно такого содержания:
– Я думаю, ты знаешь, почему
– Почему?
– Вы напали на Украину, и война продолжается
– Не я нападал
– Твоя страна напала
Отметим, что месяц назад Чепелев у себя в сториз в Инстаграме распространил выступление ирландского депутата Европарламента Мика Уоллеса, который является сторонником россии в войне с Украиной. В этом выступлении он раскритиковал санкции Европейского союза против россии.
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