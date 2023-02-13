Источник: Динамо считает Диалло важным активом с прицелом на продажу

По информации журналиста Виктора Вацко, атакующий хавбек «Динамо» Самба Диалло не всегда отличается позитивным поведением в плане дисциплины, но руководство киевлян многое прощает молодому игроку.

«Меня удивляет иногда его поведение, но многие косяки ему сходят с рук. Говорят, что Диалло – один из любимцев владельцев клуба и актив, на котором в будущем можно заработать при продаже».

«Пацану 20 лет, возможно, по этой причине у него ветер в голове», – сказал Вацко.

Самба сейчас находится в расположении сборной Сенегала U-20.