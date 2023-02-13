Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 16:55 |
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Источник: Динамо считает Диалло важным активом с прицелом на продажу
Киевляне планируют в будущем заработать на игроке
13 февраля 2023, 16:55 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, атакующий хавбек «Динамо» Самба Диалло не всегда отличается позитивным поведением в плане дисциплины, но руководство киевлян многое прощает молодому игроку.
«Меня удивляет иногда его поведение, но многие косяки ему сходят с рук. Говорят, что Диалло – один из любимцев владельцев клуба и актив, на котором в будущем можно заработать при продаже».
«Пацану 20 лет, возможно, по этой причине у него ветер в голове», – сказал Вацко.
Самба сейчас находится в расположении сборной Сенегала U-20.
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