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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 16:55 |
433
0

Источник: Динамо считает Диалло важным активом с прицелом на продажу

Киевляне планируют в будущем заработать на игроке

13 февраля 2023, 16:55 |
433
0
Источник: Динамо считает Диалло важным активом с прицелом на продажу
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

По информации журналиста Виктора Вацко, атакующий хавбек «Динамо» Самба Диалло не всегда отличается позитивным поведением в плане дисциплины, но руководство киевлян многое прощает молодому игроку.

«Меня удивляет иногда его поведение, но многие косяки ему сходят с рук. Говорят, что Диалло – один из любимцев владельцев клуба и актив, на котором в будущем можно заработать при продаже».

«Пацану 20 лет, возможно, по этой причине у него ветер в голове», – сказал Вацко.

Самба сейчас находится в расположении сборной Сенегала U-20.

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Динамо Киев Самба Диалло Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Источник Вацко Live
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