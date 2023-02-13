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  4. Вирт о еврокубках для Вереса: «Хочется выйти в группу, а не сразу вылететь»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 16:15 |
265
0

Вирт о еврокубках для Вереса: «Хочется выйти в группу, а не сразу вылететь»

Команда пока не готова

13 февраля 2023, 16:15 |
265
0
Вирт о еврокубках для Вереса: «Хочется выйти в группу, а не сразу вылететь»
ФК Верес. Юрий Вирт

Наставник «Вереса» Юрий Вирт считает, что команда пока не готова выступать в еврокубках, но надеется, что в будущем сможет бороться за попадание в европейские турниры.

«У меня будет терпение, чтобы продолжать работу. Думаю, если продолжим так работать, то «Верес» сможет бороться за выход в еврокубки. Но нужны условия, чтобы не просто прийти в еврокубки, сыграть один матч и вылететь. Хочется реально бороться и быть в групповом этапе».

«А выйти, сыграть матч и вылететь интереса нет. Нужна конкурентная команда для выхода в группу, но нужно дальше строить и команду, и развиваться в плане клуба», — сказал Вирт.

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Источник Брутальный футбол
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